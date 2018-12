Yelle vindt meermaals dierlijk slachtafval en trekt aan de alarmbel “Treed aub op tegen het dumpen van dierenresten!” Vanessa Dekeyzer

17 december 2018

14u20 0 Kortenaken Yelle Ergo ontdekte het voorbije jaar tijdens wandelingen in de buurt van haar woning op de Ransberg meermaals gedumpt slachtafval. “Een afgekapte poot van een varken, de schedel van een schaap en nog meer dat niet altijd even goed te identificeren valt. Ik maak mij ernstig zorgen over het welzijn van de dieren en de gezondheid van de bevolking en ik verwacht toch dat de gemeente en de politie werk maken van de aanpak van illegale slachtpartijen en het dumpen van dierenresten.”

We gaan samen met Yelle op pad in de Strostraat op de Ransberg. Weinig huizen en veel bosjes, ideaal dus om dingen te dumpen, die door de buitenwereld eigenlijk niet mogen zien. Hier komt Yelle regelmatig langs met de kinderen, die deelnemen aan een van de kampen van haar Beleefhoeve Pantouf. “We gaan daarbij al eens, gewapend met tangetjes en zakken, op zwerfvuiltocht ter sensibilisering”, vertelt Yelle. “Maar naast blikjes en ander afval stoten we de laatste tijd meer en meer op dierlijke restanten. Onlangs dacht een kindje een blok kaas te hebben gevonden. Dat bleek een afgekapte varkenspoot in staat van ontbinding te zijn.”

Nog in het bosje aan de Strostraat vond Yelle onlangs een schedel van een varken. En ook vandaag hebben we prijs. In het bosje liggen vijf kadavers van hanen, volgens politie de slachtoffers van illegaal haanvechten. “Vorige week hebben we nog een opvallende ontdekking gedaan, maar dan aan de rand van het bosje aan de Wittebosstraat in Linter, dat is enkele kilometers hier verderop. Daar vonden we een zak met resten in. De politie haalde er toen zelfs een veearts en Bos en Natuur bij omdat niet uitgesloten kon worden dat het om dierlijke restanten ging. Uiteindelijk heb ik niets meer vernomen, dus vermoedelijk waren de beenderen toch van een dier.”

“En dan werd de afgelopen week vastgesteld dat er in de Velpe een rode vloeistof werd gedumpt”, gaat Yelle verder. “Iemand plaatste hier zelfs een filmpje van op de Facebookpagina ‘Ge zijt van Kortenaken en omstreken als…’. Er werd hiervan ook melding gemaakt bij de Vlaamse Milieumaatschappij. Na onderzoek door deze instantie blijkt dat het vermoedelijk gaat om bloed afkomstig van illegaal slachten.”

“Ik vind dat het nu toch eens hoog tijd wordt dat politie en gemeente actie ondernemen. Kortenaken kreeg onlangs het label van diervriendelijke gemeente van de provincie. Daar ben ik als inwoner zeer trots op, maar voor mij gaat dat toch iets verder dan het inrichten van een speelweide voor honden. Dierenwelzijn ligt ons zeer nauw aan het hart, net als het welzijn van de mensen. Gedumpte resten in de natuur kunnen tenslotte ziektes veroorzaken! Ik verwacht dan ook dat er concrete maatregelen genomen worden om de daders te vatten zodat deze praktijken kunnen stoppen.”