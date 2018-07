Wielerwedstrijden De Snelle Spurters 30 juli 2018

Wielerclub De Snelle Spurters Hoeleden richten ter gelegenheid van Kermis Hoeleden-Gelbergen eenwielerwedstrijd voor belofte en elite in op dinsdag 14 augustus vanaf 18 uur. De dag erna zijn de juniores aan de beurt vanaf 15 uur. De Snelle Spurters hebben dit jaar trouwens iets te vieren, want de club, met stamlokaal 't Schutterslokaal Bij Fernanda, is zestig jaar oud. (VDT)