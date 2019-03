Wie wil er een boek kopen van pastoor Berghmans a.u.b.? Vanessa Dekeyzer

04 maart 2019

11u48 0 Kortenaken Pastoor van Kortenaken Jan Berghmans (90) schreef de voorbije jaren heel wat af. In zijn 27 boeken over het evangelie en Gods boodschap van liefde spaart hij de kritiek op de kerk als instelling niet. “Wie een boek wil kopen van de pastoor is zeer welkom, want er staat een gigantische stock in de garage van de pastorie”, zegt Marijke Stiers, de rechterhand van de pastoor.

Pastoor Berghmans haalde onlangs de pers toen hij verkondigde een petitie te willen opstarten tegen paus Franciscus en diens hardleerse standpunt over het celibaat en abortus. Als cadeau voor zijn 90ste verjaardag vroeg hij zijn parochianen om deze petitie te ondertekenen, wat ook door enkele tientallen mensen gebeurde. Zijn drang om een revolutie teweeg te brengen in de kerk, komt ook duidelijk naar voor in de boeken van pastoor Jan, die hij sinds 2002 regelmatig uitbrengt.

Dat resulteert vandaag in een hoop boeken, die vandaag gestockeerd worden in zijn garage. “Daar moeten we toch een oplossing voor zoeken en dus doen we een warme oproep naar mogelijke kopers”, zegt Marijke Stiers. “Onlangs hebben we alle boeken moeten gaan afhalen in Miskom, omdat de pastorij daar verkocht is en leeg moest gemaakt worden. Nu we een duidelijk beeld hebben op de stock, is het tijd om deze boeken van de hand te doen. Het zijn stuk voor stuk inspirerende boeken met een sublieme kijk op het evangelie en de toekomst van onze kerk, een aanrader voor elke christen.”

De boeken zijn af te halen op donderdag tussen 18 en 18.45 uur of kunnen via de post aan huis bezorgd worden. Een bestelling kan gebeuren bij Marijke via mail naar marijkestiers@skynet.be. Boeken die eerder verschenen, zijn te koop aan 5 euro. De meest recente uitgaven van 2018 kosten 6 euro. Je kan ook een pakket van 25 uitgaven op de kop tikken voor amper 50 euro.