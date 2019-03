Wie helpt mee hond Vic te genezen? Beleefhoeve Pantouf lanceert crowdfunding voor zieke hond Vanessa Dekeyzer

22 maart 2019

11u44 3 Kortenaken De vzw Beleefhoeve Pantouf start een crowdfunding op om hond-in-nood Vic te helpen. Het diertje werd afgestaan aan de Beleefhoeve omdat de eigenaars niet de financiële middelen voor de verzorging hebben. “De kosten lopen hoog op en dus vragen we voor het eerst sinds ons bestaan hulp aan mensen”, zegt Yelle Ergo.

Een week geleden werd de hulp van de vzw Beleefhoeve ingeroepen. “Vic verbleef bij een jongere die hier op de hoeve een onderwijsflankerend traject volgde. Het gezin maakt momenteel een zware crisis door en net in deze periode is Vic ziek geworden”, vertelt Yelle. “Blijkbaar werd er wel naar de dierenarts gegaan, maar het diertje keerde na vijf dagen terug naar huis terwijl de koorts niet onder controle was en de oorzaak niet werd gevonden. Daarna is het van kwaad naar erger gegaan.”

Toen Yelle op bezoek ging bij het gezin, trof ze een ernstig zieke en verzwakte hond aan. “Vic heeft heel wat doorligwonden, waarvan sommigen ernstig ontstoken, en hij weegt nog maar 30 kilogram terwijl hij er 50 zou moeten wegen. Het gezin beseft dat het eerder opnieuw hulp had moeten vragen, maar de hoge rekening bij de dierenarts was nog niet betaald, dus men durfde niet terug te gaan. Uiteindelijk is de hulp van de Beleefhoeve gevraagd en daar zijn we blij om. Dat geeft ook aan dat onze werking laagdrempelig is.”

Samen met het dierenartsenteam van Sylvie Toye in Oplinter werd een week onophoudend gewerkt aan de behandeling van Vic. “De ene dag ging het beter, de andere kwam er zeer hoge koorts opzetten en zakte Vic helemaal in elkaar”, getuigt Yelle. “De ene dag at hij zelfstandig, de andere dag moesten we hem eten geven met een spuitje in de mond. De ene dag kon hij niet lopen, de andere dag ging hij al eens spontaan naar de tuin. Tot op vandaag wordt de behandeling continu geëvalueerd.”

Intussen is de hond aan Yelle en haar gezin afgestaan. “We hebben beloofd om goed voor Vic te zullen zorgen en we willen die belofte ook waar maken. Maar de vele onderzoeken om Vic weer beter te maken en de vermoedelijke lange behandeling die nog zal volgen, brengen hoge kosten met zich mee. Voor een kleine en niet gesubsidieerde vzw als de onze, die uitsluitend met vrijwilligers werkt, is dat natuurlijk een behoorlijk bedrag. We hopen dan ook dat anderen ons willen helpen om Vic te helpen.” Wie wil doneren, kan dat op het rekeningnummer van de Beleefhoeve BE10 9733 6203 9804 op naam van Beleefhoeve Pantouf met de duidelijke vermelding “Help Vic”.