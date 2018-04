Werkmateriaal gestolen 14 april 2018

Bewoners van een huis in de Klipgaardestraat in Kortenaken hebben bij hun thuiskomst donderdagnamiddag rond 15.40 uur vastgesteld dat dieven ingebroken hadden in de garage. De daders forceerden het slot om binnen te dringen en gingen aan de haal met een drietal machines. De politie onderzoekt de zaak verder. (KBG)