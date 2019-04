Werkmateriaal gestolen Kristien Bollen

09 april 2019

12u36 0

Bewoners van een huis in de Heidestraat in Kortenaken stelden zondagnamiddag rond 16 uur vast dat dieven ingebroken hadden. De daders drongen binnen in een stal aan de achterzijde van de woning. Er werden twee kettingzagen, een boormachine, een koffer werkmateriaal en dopsleutels gestolen.