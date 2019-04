Werken Doddelbergstraat vdt

15 april 2019

Op 23 april start de firma DSV nv met de effectieve rioleringswerken in de Doddelbergstraat in het kader van het Aquafindossier Verbindingsriolering Doddelbergstraat. Tussen de Windmolenstraat en Tiensebaan zal de weg, uitgezonderd voor plaatselijk verkeer, afgesloten zijn. De wegomlegging (zie afbeelding) verloopt vanaf dan via de Heerbaan-Zuurbemde en de Tiensesteenweg N29.

“Met deze werken wordt het afvalwater van ongeveer 180 inwoners uit Kersbeek-Miskom aangesloten op het rioleringsnet”, zegt schepen van Openbare Werken, Kristof Mollu (CD&V). “Om dit te realiseren, zijn er al voorbereidende werken uitgevoerd en zal Aquafin na de paasvakantie een nieuwe riolering aanleggen in de Doddelbergstraat, vanaf het kruispunt met de Windmolenstraat tot aan de Dorpsstraat (Glabbeek). De bestaande leidingen worden hergebruikt voor de afvoer van regenwater. Het afvalwater dat nu nog ongezuiverd in de Kapellebeek terechtkomt, zal na de werken in de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Kapellen belanden. Het propere regenwater blijft aangesloten op de bestaande lozingspunten in de Kapellebeek. De wegeniswerken zullen normaal gezien klaar zijn in het najaar.”

Meer info vind je op de website www.aquafin.be.