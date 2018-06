Wendy en Griet: tandem voor de gemeenteraads-verkiezingen 19 juni 2018

Wendy Creten steunt Griet Vandewijngaerden (sp.a) bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Zij was jarenlang beleidsmedewerker en diensthoofd vrije tijd bij de gemeente Kortenaken, toen Griet schepen van onder meer Jeugd en Cultuur was. Sinds 2013 heeft Wendy een nieuwe uitdaging gevonden bij de gemeente en het OCMW van Hoegaarden. Maar ze woont, samen met haar man en twee kinderen, nog altijd in Kortenaken.





Toen Griet haar vroeg om opnieuw een tandem te vormen en samen met haar en de vernieuwde en verruimde sp.a ploeg aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen, zei ze met veel enthousiasme 'ja'. (VDT)