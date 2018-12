Warmste wandeling en winterbar ten voordele van Polly’s Ranch vdt

02 december 2018

18u56 0

Vandaag werd naar aanleiding van De Warmste Week van StuBru een leuk initiatief op poten gezet ten voordele van Polly’s Ranch for Special Kids in Zoutleeuw in het parochiecentrum van Stok bij Kortenaken. De hele dag kon je deelnemen aan de ‘warmste wandeling’. Je kon daarbij kiezen voor een afstand van 3 of 8 kilometer. Wie daarna honger of dorst had, kon terecht in de Winterbar. Voor de kindjes was er kinderanimatie voorzien en vuurkorven en muziek maakten het plaatje compleet. “Het was een geslaagde dag en we denken al aan een vervolg”, klinkt het bij de organisatie. “Bedankt aan alle bezoekers en sponsors, BNP Paribas Fortis in Zoutleeuw, bakkerij De Preter-Nys uit Linter en Rainbow Ballooning in Zoutleeuw.”