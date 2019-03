Warme reacties en giften voor hond in nood Vic “Het gaat de goede kant uit met Vic!” Vanessa Dekeyzer

28 maart 2019

08u47 0 Kortenaken De crowdfunding voor de hond in nood, Vic, kent succes. “We hebben al 2.200 euro kunnen inzamelen dankzij de gulle giften van mensen en er zijn nog acties lopende”, zegt een tevreden Yelle Ergo van de Beleefhoeve Pantouf, die het diertje tijdelijk opvangt en verzorgt. “De koorts van Vic lijkt eindelijk onder controle, maar zijn volledig herstel is nog niet voor morgen.”

Vic werd twee weken geleden afgestaan aan de vzw Beleefhoeve omdat de eigenaars niet de financiële middelen hadden om hun nu eenjarige hond, die in zware gezondheidsproblemen terecht was gekomen, te verzorgen. “Wat konden we anders doen,wanneer je ziet dat zo’n lief en braaf dier dringend zorg nodig heeft, dan zelf die kosten te maken”, zegt Yelle. “Hier op onze Beleefhoeve telt elk dier en heeft elk van hen een naam. Dat weet het gezin dat Vic heeft afgestaan ook en daarom zijn ze net hier hulp komen zoeken.”

De eerste zorgen geeft Vic intussen gehad, maar er volgt nog een lange weg van herstel. “Hij verblijft nu in ‘zijn’ kamertje onder videobewaking, maar hij gaat ook vaak buiten wandelen”, vertelt Yelle. “Zijn koorts wordt elke dag meermaals genomen en zijn voeding wordt nauwkeurig bijgehouden. De dierenarts ontvangt ook dagelijks het overzicht van zijn evolutie, zodat er meteen bijgestuurd kan worden indien nodig. Gelukkig lijkt de medicatie aan te slaan en de koorts gestabiliseerd. Twee doorligwonden op de heupen liggen wel nog open. Zolang de wonden niet ontsteken, is het beter om het even zo te laten zodat Vic niet te vaak na elkaar in slaap moet gedaan worden. Uiteraard worden deze wonden ook dagelijks verzorgd. Het herstel is traag, maar met kleine stapjes zal hij het wel halen!”

De intensieve behandeling van Vic kost de vzw Beleefhoeve een hoop geld. “Als kleine vzw hebben we helaas geen spaarpotje en dus lanceerden we een warme oproep om ons in dit verhaal te steunen en met succes, want we hebben al zoveel positieve reacties en giften mogen ontvangen”, zegt Yelle. Ook Egon, Arwen, Sune en Selle Geens hebben een actie op poten gezet voor Vic. “Wij gaan wekelijk naar het kind-dier-atelier bij Pantouf waarin we mee dieren verzorgen, eten geven en ermee gaan wandelen. Zo hebben we ook Vic leren kennen. Eerst dachten we een stukje van ons spaargeld te schenken, maar het leek ons een leuker idee om de actie ‘Help Vic’ op te starten. Met ons spaargeld hebben we de ingrediënten aangekocht om wafels en cupcakes te bakken. De eerste lading is sinds gisteren klaar en nu gaan we op pad om deze te verkopen aan 5 euro.”

“Er zijn ook enkele mensen van een vzw in Oost-Vlaanderen ‘Philou and Friends’ die Vic zijn komen bezoeken en besloten hebben om ook via hun vereniging actie te ondernemen voor donaties. Zelfs vanuit Nederland ontvingen we meerdere giften. Al deze steun is hartverwarmend”, aldus Yelle. “Gezien de therapie nog een hele tijd zal duren en zolang we niet weten hoe de revalidatie zal ingevuld worden, blijft steun zeker welkom”, aldus Yelle. Wie wil doneren, kan dat op het rekeningnummer van de Beleefhoeve BE10 9733 6203 9804 op naam van Beleefhoeve Pantouf met de duidelijke vermelding ‘Help Vic’.