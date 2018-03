Wandelvoetbal 16 maart 2018

Kortenaken wil starten met wandelvoetbal, een variant van voetbal waarbij de regels aangepast zijn aan de doelgroep van oud-voetballers en andere actieve senioren. Wie zin heeft om dit mee op te starten, kan contact opnemen met de sportdienst van Kortenaken op het nummer 011/58.62.78 of via mail naar sportdienst@kortenaken.be. Als er voldoende interesse is, kan de gemeente een ploegje samenstellen. (VDT)