Walking Diva's winnen Knap-gedaan-prijs, Helaas-prijs voor 'sluikstorters' 26 januari 2018

02u31 0 Kortenaken Sinds 2006 reikt Jong CD&V Kortenaken een Knap-gedaan- en een Helaas-prijs uit. Hiermee willen ze jaarlijks een knap initiatief in de bloemetjes zetten en een minder goede zaak aankaarten.

De Knap-Gedaan-prijs 2017 gaat naar de Walking Diva's, die regelmatig wandelen voor het goede doel. Na de wandeling ten voordele van vzw Jelle in 2016 zijn de Diva's gestart met trainen voor de 'De Slag om Landen', goed voor 111 kilometer. "Hierdoor hebben ze niet alleen een knappe sportprestatie geleverd, ze hebben ook een mooi bedrag bijeen gehaald om te schenken aan vzw Bindkracht, een huis en thuis voor jongeren met een verstandelijke of fysieke beperking", zegt CD&V-jongere Kim Vandepoel. Ook dit jaar gaan de Diva's een uitdaging aan: de Think Pink Challenge in Brugge waarbij ze twee dagen na mekaar 30 kilometer afleggen ten voordele van het wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker.





De Helaas-prijs gaat dit jaar naar 'de sluikstorters'. "Dat sluikstorten en sluikstoken een plaag zijn, weten we allemaal", zegt fractieleider en CD&V-jongere Kristof Mollu. "Steeds meer mensen maken melding dat er weer ergens vuil is achtergelaten waar het niet hoort. Er worden nu camera's ingezet om de strijd tegen zwerfvuil aan te gaan en zij hebben hun nut helaas al bewezen. Repressie en sensibilisatie zijn belangrijk maar het probleem zit duidelijk bij de laksheid van sommigen."





In de week van 17 tot 31 maart neemt de milieuadviesraad (MAR) al voor de achtste keer deel aan de zwerfvuilactie van Mooimakers. (VDT)