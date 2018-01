Wagen ontwijkt aanrijding en belandt op terras 22 januari 2018

De 47-jarige bestuurder van een BMW reed zaterdagmiddag door het centrum van Waanrode. Op het kruispunt op het Dorp probeerde de Hoegaardenaar een aanrijding te vermijden. Helaas week de bestuurder een beetje te fel uit en reed hij daarbij zelf in op het terras van taverne Wanroy. De wagen vernielde zowat het hele terras. Gelukkig was er door het druilerige regenweer geen volk op het terras, al was het voor de bestuurder en de aanwezige klanten van het café wel schrikken. De bestuurder bleef ongedeerd. Zijn wagen liep net als het terras wel enorm veel schade op.





(KBG)