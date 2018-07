Waanrode viert 85 jaar Grot met openluchtconcert 10 juli 2018

Op vrijdag 6 juli vindt om 19.30 uur in de Grot van Waanrode langs de Oude Diestsestraat een openluchtjubileumconcert plaats naar aanleiding van 85 jaar Grot met de zanggroep 'Tijdloos'. Dit koor brengt op een bijzondere wijze een aantal liederen, die passen in het unieke jubileum van de Grot. Nadien is er mogelijkheid om samen na te genieten en er een feestelijke avond van te maken op de binnenkoer van de hoeve Vander Velpen. "Langs deze weg nodigen we iedereen van harte uit op dit unieke gebeuren", zegt Jan Vander Velpen. "De inkom is gratis. Bij slecht weer vindt het jubileumconcert plaats in de kerk." (VDT)