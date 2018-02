vtbKultuur gooit met complimenten 14 februari 2018

02u29 0

VtbKultuur Kortenaken organiseert op zondag 4 maart de kindertheatervoorstelling 'Goe bezig', een interactieve voorstelling vol vriendschap, humor, muziek en schouderklopjes door en met creatief atelier Pikarnel. Iedereen is welkom om 15 uur in zaal 't Dorp.





Kinderen betalen 5 euro, volwassenen 7 euro. Leden van vtbKultuur krijgen een gratis consumptie. Inschrijven kan via mail naar kortenaken@vtbkultuur.be of op het nummer 0486/73.84.08. Meer info vind je op www.vtbkultuur.be/kortenaken





(VDT)