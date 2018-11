VtbKultuur brengt de Sint en kunst mee naar Kortenaken vdt

12 november 2018

Voor het eerst neemt vtbKultuur Kortenaken op zondag 18 november deel aan Kunstendag voor kinderen, de nationale dag waarin kinderen en kunst centraal staan. Tijdens de kindertheatervoorstelling ‘Dankjewel Sint’ maken de deelnemers in GC Den Hoek tussen 14 en 17 uur kennis met wel twee zeer leuke zwarte pieten, Party Piet en Dj Piet. Party en DJ Piet willen heel graag voor de Sint een verrassingsfeestje organiseren want Sinterklaas die is altijd voor iedereen in de weer, voor groot en klein, dus vinden ze dat het tijd is om de Sint eens te verrassen met een groot feest. De theatervoorstelling duurt één uur en de kinderen worden volop in de voorstelling betrokken. Na de voorstelling blijft Sinterklaas nog even hangen. “Verder maken wij nog werk van een creatieve invulling van deze Kunstendag voor Kinderen. Aan animatie geen gebrek”, klinkt het bij vtbKultuur. Inschrijven kan via mail naar kortenaken@vtbkultuur.be of op het nummer 0486/73.84.08, met vermelding van het aantal volwassenen en kinderen. Deelnameprijs bedraagt voor kinderen 6 euro en voor volwassenen 8 euro.