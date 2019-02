Vrouw (77) die dodelijk ongeval veroorzaakte wil rijexamen niet overdoen (maar wil wel blijven rijden) Kim Aerts

21 februari 2019

18u30 0 Kortenaken De 77-jarige Nicolle D. uit Kortenaken heeft in beroep de opschorting gevraagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. Zo wil ze vermijden dat ze opnieuw haar rijbewijs moet halen, zoals opgelegd door de rechter in eerste aanleg. Bij het ongeval liet dorpsgenote Lea Vannerum (83) het leven.

Nicolle D. betwistte in eerste aanleg nog haar aansprakelijkheid in de rechtbank maar de politierechter legde in zijn vonnis alle schuld bij haar. Ze werd veroordeeld tot een maand rijverbod effectief, drie maanden cel met uitstel en 1.200 euro boete. Maar nu wil de bejaarde dame in beroep de opschorting afdwingen. Zoniet moet de zeventiger opnieuw slagen voor de proeven van het rijexamen. “En dat is heel nefast voor haar. De testen zijn veranderd en of ze zal slagen is nog maar de vraag”, stelde haar advocate. “Ze is wel nog capabel om te rijden. Mijn cliënte staat er voor haar inkopen alleen voor en ze woont in een dorp waar in de verste verte geen winkels te bespeuren zijn. Ze is aangewezen op haar auto. Daarnaast is ze ook nog heel actief in het verenigingsleven en op het openbaar vervoer kan ze ook niet rekenen”, argumenteerde de verdediging die de opschorting vroeg. Maar dat was een brug te ver voor het openbaar ministerie. “Ze heeft al een milde straf opgelegd gekregen waartegen het Openbaar Ministerie geen hoger beroep aantekende. Ze heeft duidelijk een fout gemaakt en een aanrijding veroorzaakt omdat ze geen voorrang verleende”, sprak de procureur. Zij vroeg om de straf uit het eerste vonnis te bevestigen.

Het fatale ongeval gebeurde op de Heerbaan in Kersbeek-Miskom bijna drie jaar geleden. D. kwam op 4 april 2016 uit de richting van Zuurbemde en wou op het kruispunt afslaan naar Miskom-Dorp. In een Citroën reed François Mollu (63) met zijn moeder Lea Vannerum (83) als passagier op de Heerbaan richting Glabbeek toen het tot een aanrijding kwam met de Opel van D. Vannerum overleed door complicaties aan haar hart na de klap.

De testen zijn veranderd en of ze zal slagen is nog maar de vraag. Maar ze is wel nog capabel om te rijden Advocate Nicolle D.

“Ik had hen echt niet gezien”, beweerde de zeventiger destijds aan de politierechter. De rechter in eerste aanleg argumenteerde dat zij haar bocht afsneed toen ze afdraaide naar Miskom-Dorp en dus wel degelijk haar rijvak had verlaten. “Indien beide voertuigen op de voor hen bestemde rechterrijstrook reden, dan had er zich geen aanrijding voorgedaan of kunnen voordoen”, aldus de rechter. Hij volgde daarbij de verkeersdeskundige. Die stelde vast dat alle sporen na het ongeval zich bevonden op de baan naar Glabbeek. Dat was de rijrichting van Vannerum en haar zoon, die aan het stuur zat. De expert leidde daaruit af dat die laatste dus onmogelijk van zijn rijvak was afgeweken. Vonnis over een maand.