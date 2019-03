Vrouw (77) die dodelijk ongeval veroorzaakte moet in twee proeven slagen om weer te mogen rijden Stefan Van de Weyer

29 maart 2019

14u35 0 Kortenaken De 77-jarige Nicolle D. uit Kortenaken beet op de Leuvense strafrechtbank na hoger beroep in het zand, ze vroeg eerder de opschorting voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. Enkel de opgelegde praktische en theoretische rijexamens vervallen, ze moet wel nog met succes psychologische en medische testen met succes ondergaan vooraleer ze weer mag rijden. Bij het ongeval op 4 april 2016 liet dorpsgenote Lea Vannerum (83) het leven.

“De feiten zijn bijzonder ernstig en dramatisch. Ter zitting bleek dat beklaagde het moeilijk heeft om haar verantwoordelijkheid voor het ongeval te aanvaarden. De gunst van de opschorting is dan ook niet opportuun en ook niet aangepast aan de ernst van de feiten. Het niet opleggen van deze maatregel zal haar reclassering in de maatschappij niet in het gedrang brengen. Ze vormde een ernstig gevaar op de rijbaan voor de andere weggebruikers en dit met dramatische afloop. Vooraleer haar opnieuw toe te laten tot het verkeer als bestuurder van voertuigen, moet de maatschappij zeker zijn dat ze geen gevaar meer vormt voor de andere weggebruikers en alert kan reageren op onvoorziene situaties. De rechtbank is van mening dat het herstel van het recht tot sturen moet gekoppeld zijn aan het slagen in een medisch en een psychologisch onderzoek om het beoogde doel te bereiken. Ze heeft bovendien een code 62 op haar rijbewijs, wat betekent dat ze maximaal in een straal van twintig kilometer rond haar woning met de wagen mag rijden en is 77 jaar”, stond in het vonnis te lezen. Haar eerder opgelegde praktische en theoretische rijexamens vervallen, maar ze moet zich nog door de medische en psychologische proeven wurmen vooraleer ze opnieuw een stuur mag aanraken.

Het ongeval gebeurde op de Heerbaan in Kersbeek-Miskom. D. kwam uit de richting van Zuurbemde en wou op het kruispunt indraaien naar Miskom-Dorp. In een Citroën reed François Mollu (63) met zijn moeder Lea Vannerum (83) als passagier op de Heerbaan richting Glabbeek toen het tot een aanrijding kwam met de Opel van D. Vannerum overleed door complicaties aan haar hart na de klap, de zestiger liep verwondingen op. Een verkeersdeskundige was van mening dat ze van haar rijvak afweek en zo het ongeval veroorzaakte.

Nicolle D. betwistte in eerste aanleg haar aansprakelijkheid, maar de politierechter wees haar aan als de veroorzaker van het dodelijke ongeval. Ze werd veroordeeld tot drie maanden rijverbod waarvan eentje effectief, drie maanden cel met uitstel over drie jaar uitgesproken en 1.200 euro boete. De bejaarde dame wou in beroep nog de opschorting afdwingen. Ze vreesde dat ze anders niet zou slagen voor de proeven van het rijexamen. “Ze is wel nog capabel om te rijden. Mijn cliënte staat er voor haar inkopen alleen voor en ze woont in een dorp waar in de verste verte geen winkels te bespeuren zijn. Ze is aangewezen op haar auto. Daarnaast is ze ook nog heel actief in het verenigingsleven en op het openbaar vervoer kan ze ook niet rekenen”, argumenteerde haar advocate voordien.