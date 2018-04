Voorzitter milieuraad kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen 27 april 2018

02u26 1

Frank Boeckaerts (34) uit Waanrode stelt zich kandidaat voor Open Vld bij de komende gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Frank engageert zich al sinds 2013 voor de milieuraad, waar hij momenteel voorzitter van is. "Ik interesseer me vooral voor milieu en openbare werken. Vanuit deze twee thema's wil ik mij dan ook zeker inzetten voor Kortenaken. Samen met alle inwoners wil ik gaan voor een mooie en aangename gemeente." Frank woont intussen tien jaar in de gemeente. Als natuurgids in spé kan je hem vaak terugvinden in de natuur, maar ook in zijn moestuin waar hij geniet van de 'eigen kweek'. (VDT)