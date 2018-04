Voorstel nieuw mobiliteitsplan is klaar 13 april 2018

Sinds enkele maanden is de gemeente, samen met een gespecialiseerd adviesbureau, bezig met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan.





Er werden al verschillende participatieavonden georganiseerd, waarbij de mobiliteitsproblemen in de gemeente in kaart gebracht werd en mogelijke scenario's werden voorgesteld. Intussen werden de nodige extra onderzoeken gedaan en werd al de input gebundeld tot een voorstel voor een nieuwe mobiliteitsplan. Dit ontwerp wordt op dinsdag 17 april om 20 uur voorgesteld in zaal Bergendal. (VDT)