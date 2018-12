Vijftien vechtersbazen op de vuist na voetbalmatch in derde provinciale Stefan Van de Weyer

10 december 2018

14u55 0 Kortenaken In de nasleep van de match in derde provinciale A tussen SK Waanrode en reeksgenoot RWL Sport B raakten zondag in de vooravond in de buurt van het stadion aan de Steenberg ongeveer vijftien mannen betrokken bij een vechtpartij. Er vielen geen gewonden en er werd voorlopig nog geen klacht ingediend bij de politie.

“We wisten dat het er mogelijk schermutselingen werden verwacht in deze match en we kwamen voor en tijdens de wedstrijd langs. Er viel toen niets te bespeuren, het was echter na de wedstrijd dat er een proces-verbaal werd opgesteld in de buurt van het stadion. Dit naar aanleiding van een vechtpartij met daarbij ongeveer vijftien betrokkenen. Hun identiteiten werden genoteerd en in de loop van de komende week worden ze op het bureau verwacht voor een verhoor. Voor zo ver wij weten vielen er geen gewonden en werd er tot nu toe nog geen klacht ingediend”, klonk het bij hoofdinspecteur Mario Scheys van de politiezone Hageland. Of de vechtersbazen effectief aan de voetbalmatch kunnen gelinkt worden, staat niet vast.