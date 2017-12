Viertal riskeert tot 20 maanden voor terroriseren nonkel 02u46 1 Kortenaken Voor onmenselijke behandeling riskeren vier aanverwanten van een 74-jarig slachtoffer uit Kortenaken tot 20 maanden cel.

Het slachtoffer woonde samen met zijn moeder tot op een dag twee familieleden aanklopten met de vraag of ze niet bij hem mochten intrekken na financiële problemen. Zo geschiedde. Het koppel bracht ook nog zijn zonen mee, twee stiefbroers. Volgens het parket terroriseerden de vier de zeventiger. "Zo erg dat hij zijn kamer niet meer uitkwam. Het eten werd aan de deur gezet", aldus de procureur die het viertal omschreef als parasieten. In 2016 alarmeerde een ongeruste buurtbewoner de politie omdat er een luide ruzie aan de gang was. Het slachtoffer had verwondingen aan de rug en werd geslagen met een ventilator. De politie moest daarop nog meermaals tussenkomen omdat de situatie er uit de hand liep. Zelfs buurtbewoners zwegen uit angst voor represailles. Zij hadden hun buurman al een tijd niet meer gezien terwijl het huis baadde in de lege bierflesjes. Volgens de aanklager werd de zeventiger ook financieel gepluimd door de vier familieleden. Die geraakten zelfs onderling slaags. De aanklager vroeg voor de stiefbroers ieder 20 maanden cel en 1 jaar cel voor het ander duo. Ze verhuisden ondertussen naar Tremelo. Vonnis over een maand. (KAR)