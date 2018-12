Video: Het voormalig trommelkorps van Immer Vooruit treedt na 32 jaar nog eens op. vanessa dekeyzer

02 december 2018

Het was exact 32 jaar dat het voormalig trommelkorps van de Koninklijke Fanfare Immer Vooruit nog eens op de planken stond, maar afgelopen zaterdag was het dan toch zover in het ontmoetingscentrum van de Ransberg. “Het was heel leuk, maar het blijft bij een eenmalig optreden”, klinkt het.

Deze drumband met vijftien drummers, vooral dames, onder leiding van Guido Fabes, kende vroeger heel veel succes. De eerste provinciale kampioenstitel werd in 1978 binnengehaald. Daarna volgden er nog heel wat titels op provinciaal niveau en in 1985 werd de band zelfs nationaal kampioen in de afdeling ‘uitmuntendheid’. “Na het behalen van die hoogste titel is het trommelkorps in vriendschap uit mekaar gegaan”, zegt een van de leden, Magda Bouvin. “Iedereen had de handen vol met werk en gezin.”

Elk jaar organiseert de fanfare Immer Vooruit, met dirigent Peter Liesenborghs, een concert, maar daar komt steeds minder volk naartoe. “We hebben daarom gezocht naar een manier om toch weer wat meer volk aan te trekken”, zegt voorzitter Guido Schoensetters. “Het idee was om alle muzikanten, die ooit bij de fanfare speelden, nog eens samen te brengen. Zo konden we een dertigtal oud-leden even terug verwelkomen. Zelfs een delegatie van het vroegere majorettenkorps was van de partij. Wegens te weinig ruimte viel het voormalige trommelkorps uit de boot. Maar hier hebben we dus een apart concert voor in mekaar gestoken.”

Na vele sms’jes en telefoontjes waren negen oud-leden van het trommelkorps bereid om weer op te treden. “Het was toch weer even wennen”, klonk het. “Het gevoel moet uit de polsen komen en dat vergt oefening. En als je wat ouder wordt, wordt alles wat strammer.” (lacht) Ook de originele dirigent kon overtuigd worden om het concert te leiden. “Het was een grote droom om dit nog eens te kunnen doen”, aldus Guido Fabes uit Kessel-Lo. “Ik heb er zeker van genoten.”