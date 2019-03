Video: Eerste heelykamp van het land rolt op gang Vanessa Dekeyzer

18u33 0 Kortenaken Voor het eerst is vandaag een heelykamp gestart in ons land. Een wat? Heelys zijn schoenen met een wieltje in de hiel, dat je in staat stelt om te stappen en te rollen wanneer je maar wilt. Organisator Lothar Grob van vzw Ransbende mocht meteen al een uitverkocht kamp van 21 kinderen in goede banen leiden.

Decor was GC Den Hoek in Kortenaken. “De meeste deelnemers komen uit de regio Kortenaken, maar er zijn ook enkelen die van verder afgereisd zijn, onder meer uit Oudsbergen (Limburg)”, zegt Lothar. “De leeftijden verschillen. De oudste deelnemer is Mika (14) en de jongste is Jelte (6).”

“In het begin was ik bang om te vallen, maar nu niet meer”, zegt een dappere Jelte uit Diest. “En als ik val, heb ik geen pijn, want ik draag bescherming.” Vooral de tricks zijn leuk om te doen, vindt de elfjarige Elena. Zij heeft al heel wat ervaring in het heelyen. “Dat is een trend op school. Mijn vriendinnen doen dat ook.”

“Het is net op de speelplaats dat ik heely heb leren kennen”, vertelt Lothar. “Ik geef circuslessen in heel wat scholen en toen ik dit fenomeen op de speelplaats zag, besloot ik om dit meteen te testen. En ik vond het zo leuk, dat ik op het idee kwam om hier rond een kamp op te zetten. Met de Ransbende organiseren we al ruim vier jaar verschillende kampen, onder meer rond film, knutselen, circus en ravotten. Ik ben steeds op zoek naar een nieuwe invulling voor die kampen. Dus waarom geen heelykamp, dacht ik bij mezelf.”

Tussen 60 en 100 euro

“Aangezien de aankoop van een paar heelyschoenen niet zo goedkoop is (red. de prijs varieert tussen de 60 en 100 euro voor een goed paar), besloot ik dus maar om zelf 44 paar heelyschoenen te kopen”, gaat Lothar verder. “Zo kan ik deze, in alle maten en kleuren, gratis aanbieden aan de deelnemers van het kamp. En aan wie na het kamp toch een paar wil aankopen, kan ik dankzij de samenwerking met Skate Town, een korting aanbieden.”

Na een dagje oefenen en met vallen en opstaan konden de meeste deelnemers aan het einde van de dag al behoorlijk heelyen. En zelfs met een gebroken arm kreeg de zesjarige Alicia de techniek onder de knie. “Ik zit sinds vorige week in de gips maar dit kamp wilde ik absoluut niet missen. Zeker omdat mijn mama en papa beloofd hebben dat ik een paar heelyschoenen krijg als ik het goed zou kunnen. Bij deze heb ik het bewezen!”

Ook morgen is er een heelykamp in zaal Bergendal in Waanrode. Hier zijn nog plaatsjes vrij, dus wie zin heeft om het zelf uit te proberen, is zeker welkom. Ook in de paasvakantie staan er heelykampen gepland. Alle info vind je op de website van de Ransbende.