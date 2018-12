Veel belangstelling voor streekproducten-en kerstmarkt in Bergendal vdt

02 december 2018

18u37 0

Vandaag organiseerde de Culturele Dorpsraad van Waanrode, in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant, de achtste editie van de streekproducten-en kerstmarkt in zaal Bergendal in Waanrode. En die werd een bijzonder groot succes. “Het was een erg gezellige bedoening”, klonk het bij de bezoekers, die massaal present waren. Zij konden originele kerstgeschenken op de kop tikken en tegelijk genieten van kunst uit Kortenaken. Als kers op de taart kwam Sinterklaas langs en werden er om het uur enkele waardevolle prijzen verloot.