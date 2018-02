Uniek project 'Je staat niet alleen' beloond met allereerste KON-tact award 27 februari 2018

02u38 0 Kortenaken Het OCMW van Kortenaken heeft zopas de allereerste KON-tact award van het Kempense Ouderenzorg Netwerk gewonnen voor haar unieke project 'Je staat niet alleen'. Dat richt zich op mensen tussen 60 en 74 jaar, die een drastische wijziging in hun partnerrelatie, zoals een echtscheiding of een overlijden van hun partner, ervaren. "Voor het project, waarvoor we steun krijgen van Leader Hageland, werken we samen met de Thomas More Hogeschool", zegt OCMW-secretaris, Dominique Hayen.

"Wanneer je je geliefde levensgezel en steunpilaar verliest, zakt de grond weg onder je voeten", getuigt Eddy Didden. "Opeens kom je terecht in een achtbaan van gekende en ongekende gevoelens en impulsen."





"Je stelt je de vraag: ben ik abnormaal? Dankzij dit project ben ik in contact gekomen met lotgenoten en besef ik dat ik niet abnormaal ben. Samen hebben we onder begeleiding een mooi traject, met een lach en een traan, afgelegd om alles te kunnen kanaliseren. Ik raad iedere lotgenoot aan om mee in het bad te springen, want er samen over praten, helpt echt wel!"





Ook de andere deelnemers waren heel enthousiast over het project, zo blijkt uit de diepte-interviews van de studenten Ouderencoaching aan de Thomas More Hogeschool.





Tweede project

"Omdat de deelnemers van de eerste groep aangaven dat de feestdagen en de donkere winterse dagen een moeilijke periode zijn, hebben we sinds november vorig jaar een tweede pilootproject lopen", zegt Dominique. "De bijeenkomsten hiervoor vinden om de twee weken plaats op dinsdagnamiddag."





Tijdens het project werd er heel wat kennis en ervaring opgedaan en heel wat praktische oefeningen en materiaal verzameld.





"Dit kunnen we met de andere besturen delen in de vorm van een draaiboek en inspiratiebundel", gaat Dominique verder. "Aangezien het project hier niet stopt, zullen we dit draaiboek aanvullen met een online platform waar ook andere besturen, hun eigen materiaal en ervaringen kunnen delen."





"Zo kan het project enkel sterker worden. Begin oktober zal er ook een congres over het thema georganiseerd worden in Kortenaken." (VDT)