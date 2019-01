Uniek herdenkingsbeeldje komt naar Kortenaken vdt

03 januari 2019

Op maandag 7 januari overhandigt de Vaderlandslievende Vereniging NSB afdeling Groot Kortenaken een uniek herdenkingsbeeldje aan het gemeentebestuur van Kortenaken. Het beeldje bestaat uit klei waarvan er 600.000 gemaakt zijn, één voor elk slachtoffer dat in WO I in België het leven liet. Dat is in een notendop ‘ComingWoldRememberMe’. Het beeldje kan enkel dienen als persoonlijk aandenken aan het ComingWorldRememberMe. Dit uniek exemplaar blijft integraal onderdeel uitmaken van de land art-installatie van Koen Vanmechelen en mag onder geen enkele beding verkocht worden. De overhandiging vindt plaats in het gemeentehuis, waar het een mooi plaatsje zal krijgen. Eerder nam de gemeente Linter ook al vier dergelijke beeldjes in ontvangst.