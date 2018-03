Tovrisa vanaf morgen op de planken 07 maart 2018

Morgen vindt de première plaats van de nieuwe voorstelling van toneelgezelschap Tovrisa Kortenaken. 'Met volle goesting' is een blijspel van Julia Engelen, de regie is van Wim Mertens. De acteurs Johnny Blockmans, Marlies Claeskens, Tina Depré, Katrien Devos, Caroline Nijns, Nicole Peeters, Joni Smets, Johan Spiritus, Sofie Stoffelen, Ludo Struys en André Vlayen zijn klaar om het beste van zichzelf te geven.





"We willen de toeschouwers trakteren op een avond vol humor", klinkt het enthousiast.





De voorstellingen vinden plaats op donderdag 8 maart, zaterdag 10 maart, vrijdag 16 en zaterdag 17 maart. Er zijn al heel wat kaarten de deur uit, dus wie er graag nog wil bij zijn in GC Den Hoek, moet snel zijn.





Tickets zijn aan 10 euro te bestellen op het nummer 0498/43.78.83, via mail naar tovrisa@tovrisa.be of op de website www.tovrisa.be.





(VDT)