Tovrisa stelt nieuw bestuur voor 02u27 0 Foto Dekeyzer

Joni Smets (26) is de nieuwe voorzitter van toneelvereniging Tovrisa. Hij neemt de fakkel over van André Vlayen, die er 28 jaar op heeft zitten. Voorts werden er nog enkele bestuurswissels doorgevoerd. "We zijn misschien wel het jongste bestuur van een amateurtoneelvereniging in het Hageland", aldus Joni. "Maar gelukkig kunnen we nog steeds een beroep doen op de ervaren erebestuursleden en een dertigtal vrijwilligers." Meer info op www.tovrisa.be.





(VDT)