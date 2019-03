Tovrisa op de planken met ‘Blind en Den Dooven’ vdt

08 maart 2019

Toneelvereniging Tovrisa Kortenaken brengt dit jaar een komedie van Mario Strypsteen, Blind en Den Dooven, in een regie van Yorgo Fontaine. De opvoeringen vinden plaats in GC Den Hoek Kortenaken op 9, 14, 15 en 16 maart om 20 uur en zondag 10 maart om 15 uur. Volwassenen betalen 10 euro, kinderen onder de 12 jaar 8 euro. Reserveren kan via kaarten@toneelkortenaken.be. Let wel, de voorstellingen van 9 en 16 maart zijn al uitverkocht.