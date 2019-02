Toneelgroep TOVRISA toont haar warm hart vdt

20 februari 2019

10u44 0

Op 9, 10 en 14, 15 en 16 maart zullen de acteurs en actrices van toneelvereniging TOVRISA opnieuw hun beste beentje voorzetten bij de opvoering van de komedie ‘Blind en Den Dooven’ in GC Den Hoek in Kortenaken. Samen met hun regisseur Yorgo Fontaine hebben ze al heel wat tijd gestoken in deze productie.

Bij de aanvang van de laatste repetitie mocht voorzitter Joni Smets in het bijzijn van alle spelers een cheque van 400 euro overhandigen aan Ilse Ruysseveldt. Zij is coördinator KITES-team (Kinderen in Thuis- en Supportieve Zorg) in UZ Leuven. “Het bestuur heeft deze organisatie gekozen omdat heel wat van de leden van onze vereniging jonge kinderen of kleinkinderen hebben”, klinkt het bij TOVRISA. “Niet elke ouder heeft het geluk om veel tijd in een hobby te steken omwille van een ziek kind in het gezin. Men kan beroep doen op deze organisatie tijdens de verzorgende fase maar ook tijdens de palliatieve fase om een ernstig ziek kind in zijn eigen thuisomgeving te begeleiden. En daar wil elk lid van TOVRISA zijn steentje toe bijdragen.”

Wie nog kaarten wil voor de voorstelling kan die bestellen op www.toneelkortenaken.be of 0498/437883. De zaterdagvertoningen zijn wel al uitverkocht. Meer info vind je op de Facebookpagina en www.toneelkortenaken.be.