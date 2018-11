Toneel Lido brengt Pak De Poen vdt

27 november 2018

Toneelgezelschap Lido Waanrode presenteert op vrijdag 7 en zaterdag 8 december, op donderdag 13 december, vrijdag 14 december en zaterdag 15 december Pak De Poen, een hilarische komedie van Ray Cooney in een bewerking van Dirk van Vooren en in een regie van Maarten Nys gesteund door regie-assistente Maria Van de Wouwer. Geniet van een avondje pure ontspanning met knotsgekke personages, veel verwarring en een verassend plot. Het enige wat die avond gespannen zal staan, zijn jouw lachspieren. Acteurs op de planken zijn Vanessa Lefèvre, Stefan Pittevils, Leen van Winkel, Gery Bilsen, Stefan Sneyers, Marc Pieraerts, Nele Daenen en Bert Baeken. De voorstellingen vinden plaats om 20 uur in GC Den Hoek. Kaarten kan je verkrijgen via www.toneelwaanrode.be, op het nummer 0486/71.13.58 of via mail naar toneel.lido@gmail.com.