Toekomstig burgemeester fluit laatste match Geert Mertens

18 november 2018

Kristof Mollu (31) fluit vandaag zijn laatste match als scheidsrechter in Berchem. Daarna kiest hij voluit voor de politiek. De huidige CD&V-fractieleider van Kortenaken wordt in januari schepen en drie jaar later zelfs burgemeester. Berchem Sport - Sporting Hasselt in het Ludo Coeckstadion wordt de laatste match die hij fluit in de nationale reeksen.

“Ik heb het vijftien jaar lang met veel plezier gedaan”, zegt Kristof die in het dagelijks leven verkeerskundige is. “Op mijn zestiende heb ik mijn eerste match gefloten. Dankzij die hobby ben ik op veel plaatsen geweest en heb ik veel gezien. Het is te moeilijk geworden om te combineren. Zeker omdat ik nu meer politieke verantwoordelijkheid krijg. En natuurlijk heb ik dan ook meer tijd voor mijn verloofde en mijn vrienden.”

“Wat ik me vooral nog heel goed herinner, is dat ik tijdens een wedstrijd in 4e klasse in 2013 mijn schouder uit de kom heb gehad en met de ambulance werd weggevoerd omdat men ze er ter plaatse niet in kreeg”, herinnert hij zich. “Mijn assistent vlagde rond de 80ste minuut voor buitenspel en ik deed een armbeweging om zijn vlag naar beneden te doen. Vanaf toen heb ik altijd mijn assistenten gevolgd.”

“Ik heb in het voetbal meer in kunnen bereiken dan ik ooit had kunnen dromen en dit niveau was voor mij ook het maximaal haalbare”, besluit hij. “Het is voor mij een hobby geweest waardoor ik op een snelle manier volwassen ben geworden. Verantwoordelijkheid tonen, beslissingen nemen, omgaan met kritiek, sportieve uitdagingen, samenwerken in team... Heel veel zaken die me ook als schepen en burgemeester van pas zullen komen!”