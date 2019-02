Tina biedt kiné aan voor mensen en paarden Vanessa Dekeyzer

13 februari 2019

14u14 0

Als eerste in het Hageland lanceert kinesitherapeute Tina Hendrickx uit Kortenaken een nieuw concept. In haar praktijk kan je terecht voor jezelf én je paard. Daarmee combineert Tina haar werk en passie.

Als Master in de kinesitherapie en revalidatiewetenschappen, heeft Tina Hendrickx de nodige ervaring opgedaan als meewerkende partner in een kinépraktijk in Sint-Truiden. Nu opent ze haar hoogst eigen praktijk in Hoeleden, deelgemeente van Kortenaken. “Ik was als kind al gefascineerd door het menselijk lichaam en de werking er van. De keuze om kinesitherapie te gaan studeren, was dan ook snel gemaakt. Mijn specialiteit ligt in hart- en longproblemen, obesitas en diabetes.”

Maar naast menselijke kinesitherapie richt Tina zich ook op dierlijke kinesitherapie. “Vandaag de dag verwachten we steeds meer van onze viervoeters. Naast een trouwe vriend worden onze dieren ingezet in de sport. Ook jouw dier kan bijgevolg blessures oplopen. Wanneer we als mens met een blessure worden geconfronteerd, wordt als snel een kinesitherapeut aangeraden.”

Deze optie maakt Tina nu ook mogelijk voor paarden, als eerste in de streek. “Mijn paardjes zijn mijn passie en mijn leven. Het was toen ik meer en meer begon te beseffen dat ook zij nood kunnen hebben aan een goede behandeling, dat ik op zoek ben gegaan hoe ik me hier verder in kon specialiseren. Nu, twee jaar later, met de nodige diploma’s als dierfysiotherapeut op zak, wil ik ook graag andere paardeigenaren helpen om hun dier te verzorgen en te behandelen.”

Langskomen met je paard bij Tina hoeft niet alleen bij blessures, maar ook in het kader van een juiste opbouw van spieren bij jonge dieren, specifieke trainingsprogramma’s richting sport en jaarlijkse check-ups om letsels te vermijden. Naast paarden is Tina momenteel ook bezig om de nodige expertise op te bouwen voor honden en andere kleine huisdieren. Meer info kan je bekomen via mail naar tina.hendrickx@hotmail.be en op het nummer 496/96.58.76.