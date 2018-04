Tejater Feminis schenkt mooi bedrag aan De Mispelhoef 11 april 2018

In februari organiseerde Tejater Feminis vzw opnieuw een Zingpaleis met plaatselijke zangers en zangeressen. Zoals steeds is de opbrengst bedoeld voor een goed doel. Dit jaar viel de keuze op de werking van vzw De Mispelhoef in Kapellen. Liselotte Aerts en Wim Nackaerts houden zich binnen deze vereniging bezig met de opvang en begeleiding van mensen, vaak met een beperking. Zij verzorgen daarvoor een zevental ezels, die mee ingeschakeld worden in dit proces. Straks zijn zij toe aan een verhuis voor hun activiteiten en bovendien willen zij ook nog wat extra opvangmogelijkheden voorzien. Extra middelen zijn daarom dan ook van harte welkom. Straks mogen zij van Tejater Feminis alvast 2.000 euro extra inschrijven op hun rekening.





Tijdens een ledenfeest overhandigde voorzitster Anne Jordens van Tejater Feminis symbolisch al een cheque ter waarde van dit bedrag. Alle zangers en zangeressen waren mee getuige.





(VDT)