Subsidiereglement onderwijs

29 maart 2019

De gemeente Kortenaken keurde tijdens de gemeenteraadszitting het subsidiereglement inzake de financiering van het onderwijs in de gemeente goed tot en met het einde van deze legislatuur.

“Met deze financiering willen we het kwaliteitsvol onderwijs en de socio-culturele en sportieve acties in de scholen ondersteunen en stimuleren”, zegt burgemeester Stefaan Devos (CD&V), bevoegd voor het onderwijs. “Hiervoor worden er subsidies voorzien voor het middagtoezicht, het busvervoer en het ochtend- en avondtoezicht op school. Verder worden er per jaar ook budgetten voorzien voor zorgmateriaal (16,50 euro per leerling), culturele activiteiten (2,50 euro per leerling) en sportactiviteiten (2,50 euro per leerling). Alhoewel Kortenaken relatief kleine scholen heeft, wordt er kwaliteitsvol onderwijs aangeboden en met deze subsidies willen we het belang hiervan onderstrepen. In totaal wordt er door de gemeente in 2019 voor ongeveer 65.000 euro subsidies gebudgetteerd.”