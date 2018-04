Strijdersbond trekt naar Ieper 17 april 2018

02u49 0 Kortenaken De Koninklijke Strijdersbond KNSB Groot-Kortenaken en de gemeente Kortenaken organiseren samen een bezoek aan Ieper. Daar hoort uiteraard ook een herdenking onder de Menenpoort bij.

Er zijn nog enkele plaatsjes vrij op de bus, zo laat Marijke Stiers van de Strijdersbond weten. "Het wordt een onvergetelijke reis", klinkt het. "De deelnemers brengen onder meer een bezoek aan het museum HIPPO.WAR in Waregem. Samen met de leerlingen van vrije basisschool Trip Trap bezoeken ze 's avonds de Menenpoort voor The Last Post en het neerleggen van de bloemen."





Inschrijven kan bij Marijke Stiers op het nummer 0494/17.50.54. (VDT)