Streekproducten-en kerstmarkt in Bergendal vdt

28 november 2018

11u51 0

Op zondag 2 december organiseert de Culturele Dorpsraad van Waanrode, in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant, de achtste editie van de streekproducten-en kerstmarkt. De deuren van zaal Bergendal aan de Grote Vreunte openen van 13.30 tot 18 uur. Tijdens de markt stellen enkele kunstenaar uit de gemeente Kortenaken en omstreken tentoon. Ook Sinterklaas wordt verwacht. De inkom is gratis en iedereen is van harte welkom. Onder de aanwezigen worden er om het uur waardevolle prijzen verloot. “De bezoekers krijgen bovendien de kans om unieke herinneringsgeschenken aan de vroegere bebloemingsacties tegen een spotprijs te kopen alsook de herinneringskaars ’85 jaar Grot’”, klinkt het bij de leden van de Dorpsraad. Alle info vind je op www.waanrode.be of op het nummer 0495/32.87.30.