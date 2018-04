Start eerste bloesemweekend 18 april 2018

Tijdens de bloesemweekends van Toerisme Vlaams-Brabant worden er in Kortenaken koetsentochten georganiseerd op zondag 22 april, van 10 tot 12 uur. De tocht start en eindigt aan zaal Den Hoek en duurt ongeveer een uurtje. Fruitteler Veulemans wacht je onderweg op voor een woordje uitleg over de kunst van het fruittelen en je wordt getrakteerd op lekkere hapjes. Een ticket kost 7 euro in voorverkoop. Zondag is er ook een familiezoektocht in samenwerking met KVLV Kortenaken. Het vertrek is voorzien om 10 uur in zaal Den Hoek. Ook deze deelnemers zullen in ruil voor 5 euro getrakteerd worden op een streekproduct, een Duroc hamburger, of een vegetarisch alternatief. (VDT)