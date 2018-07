Stamgasten café De Lustige Schutters tonen hun goede hart 25 juli 2018

Wekenlang werd er tijdens de wedstrijden van de Rode Duivels op het WK druk gepronostikeerd in café De Lustige Schutters, beter bekend als Bij Fernanda. Niet alleen de leden van wielerclub De Snelle Spurters Hoeleden, maar ook alle andere stamgasten konden 1,5 euro per pronostiek neertellen. Dat leverde een mooi bedrag van 400 euro op. "Op aanraden van Fernanda hebben we beslist dat al deze centjes naar een goed doel gaan", zegt Eddy Tuteleers van de wielerclub. "Aangezien de vzw Sofhea lokaal verankerd is en mooi werk levert, schenken we de cheque graag aan hen." Sofhea verleent steun op sociaal, psychologisch en financieel vlak aan patiënten die getroffen zijn door levensbedreigende bloedaandoeningen, zoals leukemie, lymfeklierkanker of de ziekte van Kahler (myeloom). Daarnaast stimuleert Sofhea het onderzoek naar nieuwe bronnen van stamcellen en de ontwikkeling van persoonsgerichte therapieën.





(VDT)