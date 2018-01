Springen, lopen, vangen, glijden, klimmen en zwaaien bij Multimove 26 januari 2018

02u30 0 Kortenaken De vzw Multimove Kortenaken, gedragen door Judoclub Jigoro Stok, GSF Groot Kortenaken en Voetbal Samenwerking Kortenaken en ondersteund door de sportraad, wil kinderen gevarieerd en veel laten bewegen. Vanaf 18 februari kunnen kinderen van drie tot zes jaar in sporthal De Vruen terecht voor een veelzijdige sport-en spelervaring.

"Vandaag gebeurt de keuze voor één bepaalde sporttak vaak te vroeg, waardoor kinderen zich wel specialiseren maar zich niet breed ontwikkelen", zegt Danny Boyen van Multimove. "Wij stappen weg van een eenzijdige lichaamsontwikkeling en stimuleren kinderen om gevarieerd en veel te bewegen. Uit onderzoek blijkt dat het programma, uitgewerkt door Sport Vlaanderen, effectief werkt."





De twaalf basisvaardigheden van Multimove zijn: wandelen en lopen, vangen en werpen, springen en landen, trekken en duwen, trappen, glijden, zwaaien, roteren, heffen en dragen, klimmen, slaan en dribbelen. "Dat is dé basis voor een goede ontwikkeling en levenslang gezond bewegen", zegt Danny Boeyen. "We bieden dit aan in een veilige omgeving waar plezierbeleving centraal staat en onder begeleiding van gediplomeerde lesgevers."





"De lessen vinden tweemaal per week plaats in sporthal De Vruen in Waanrode. Drie- en vierjarigen zijn welkom op woensdag tussen 17 en 18 uur en op zaterdag van 12.30 tot 13.30 uur. Vijf- en zesjarigen komen aan de beurt op woensdag van 18 tot 19 uur en op zaterdag van 13.30 tot 14.30 uur."





Wie eerst eens wil proeven van Multimove, kan dat tijdens de gratis proeflessen op woensdag 7 februari van 17 tot 19 uur en op zaterdag 10 februari van 12.30 tot 14.30 uur. Je kan je online aanmelden via de link op de Facebookpagina van Multimove Kortenaken of op de website www.mmkortenaken.be. Definitieve inschrijvingen kunnen later gebeuren. Een reeks van 16 lessen kost 80 euro en een van 32 lessen kost 128 euro. (VDT)