Springen en ravotten zijn de sleutelwoorden van Wintervruen Kristien Bollen

26 december 2018

Het was weer pure fun tijdens de vijfde editie van Wintervruen-indoor in sporthal De Vruen in Waanrode. De kinderen konden zich uitleven op maar liefst vijftien springkastelen, zich laten schminken en zich laten animeren door de ballonnenclowns. En als kers op de taart kon er gesmuld worden van suikerspinnen en popcorn. “We zorgden opnieuw voor de bewaking aan de deur, zodat ook mama en papa rustig konden genieten van een drankje in de cafetaria, terwijl hun kinderen zich konden uitleven”, klinkt het bij Kersbeekballoons. “Ook volgend jaar zetten we ons initiatief verder!”