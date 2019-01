Sportraad zoekt meest verdienstelijke sportlaureaten van 2018 vdt

09 januari 2019

10u28 0

Elk jaar zet de meest verdienstelijke sportievelingen van Kortenaken in de kijker en de bloemetjes. Ken jij iemand die een uitzonderlijke sportprestatie heeft neergezet in 2018 en de titel van sportlaureaat verdient? Geef dit dan voor 15 februari door aan de sportdienst via dit inschrijvingsformulier. De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 29 maart in GC Den Hoek in Kortenaken om 20.30 uur. Voor meer info, kan je de sportdienst contacteren via mail naar sportdienst@kortenaken.be.