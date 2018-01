Sportlaureaten gezocht 02u26 0

De sportraad is op zoek naar inwoners die een opmerkelijke prestatie op sportief vlak in 2017 geleverd hebben.





De namen kunnen tot 15 februari doorgegeven worden. Het reglement en het aanvraagformulier kan je terugvinden op de website. Op vrijdag 30 maart zal de uitreiking van de prijzen plaatsvinden in GC Den Hoek. (VDT)