Spinningmarathon zorgt voor mooie opbrengst voor Sophea en Pantouf

11 april 2019

In sporthal De Vruen werd een spinningmarathon gehouden voor het goede doel. Die leverde een mooi bedrag op. Tijdens de huldiging van de sportkampioenen in Den Hoek werden de cheques uitgereikt namens de sportraad en het gemeentebestuur aan twee lokaal goede doelen. Vzw Sophea kreeg 750 euro overhandigd en vzw Beleefhoeve Pantouf mocht 375 euro in ontvangst nemen.