Sp.a stelt kandidaten verkiezingen voor 01 juni 2018

Tijdens het ledenfeest stelde Bruno Tobback de 19 kandidaten voor, die de Kortenaakse bevolking moeten overtuigen Sp.a opnieuw de kans te geven om de gemeente mee te besturen. "Na zes jaar oppositie is het hoog tijd voor een nieuwe socialere inbreng in het lokaal beleid", klinkt het. Griet Vandewijngaerden trekt de lijst, Ludo Deroo is duwer. De andere kandidaten zijn Kris Janssens, Koen Veulemans, Marina Jonckers, Debby Van Kerkhoven, Ann Jordens, Lien Van Hoof, Paul Vanwinkelen, Peter Van Hoof, Liesa Sterckx, Viviane Christiaens, André Vanoeveren, Paul Sterkendries, Katrien Goedschalks, Jannick Broos, Valère Wuestenbergghs, Jos Coomans en Wendy Creten. "Niet minder dan elf van de negentien kandidaten doen voor het eerst een stap naar een politiek engagement", zegt voorzitter Peter Van Hoof. "Zij zullen zeker ondersteund worden door de 'anciens' op de lijst." (VDT)