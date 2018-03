Sp.a pleit voor herwaardering van speelplein het Kleinveld 29 maart 2018

Bijna drie jaar geleden klaagde Jannick Broos van de jongerenafdeling sp.a de schrijnende toestand aan waarin het speelpleintje aan het Kleinveld in Kortenaken verkeerde. "Vandaag is het er nog erger mee gesteld", stelt Yannick vast. "Het huidige bestuur neemt geen proactieve maatregelen om de faciliteiten te onderhouden." "We hebben eerder het advies van sp.a opgevolgd en de toestellen volgens hun voorstel bijgewerkt", reageert schepen van Jeugd, Niels Willems (N-VA). "Dit bleek een slecht advies, dus gaan we nu zelf een keuze maken. Er is intussen prijs gevraagd voor nieuwe toestellen. Als we deze investering van zo'n 10.000 euro doen, moeten we er voor zorgen dat het speelplein een interessante locatie wordt voor ouders en kinderen uit de ruime omgeving." (VDT)