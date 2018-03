Sp.a organiseert inspraakmomenten 16 maart 2018

Sp.a Kortenaken nodigt via een flyer 'Afspraak voor Inspraak' alle inwoners van Kortenaken uit om in een losse sfeer rond de tafel te zitten en aan de hand van verschillende thema's te praten en na te denken over de toekomst van de gemeente. De constructieve ideeën die hieruit groeien, zullen opgenomen worden in het verkiezingsprogramma van de partij voor oktober 2018. De inspraakmomenten vinden plaats op dinsdag 6 maart in restaurant Jay's in Hoeleden, op woensdag 11 maart in sporthal De Vruen in Waanrode en op donderdag 22 maart in café Oud Cortenaeken in Kortenaken. (VDT)