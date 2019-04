Sociale invulling voor woonuitbreidingsgebied Kortenaken Vanessa Dekeyzer

08 april 2019

09u16 0 Kortenaken Zoals bepaald in het masterplan voor het centrum van Kortenaken, plant het gemeentebestuur een sociale invulling van het woonuitbreidingsgebied. Deze terreinen zijn gelegen tussen de begraafplaats en het centrum van Kortenaken. Concreet betreft het in eerste fase de bouw van 38 sociale huurappartementen centraal en de ontwikkeling van 16 betaalbare kavels aan de rand.

De toewijzing hiervan zal gebeuren aan de hand van een reglement dat nog zal opgesteld worden. Dit reglement houdt rekening met de lokale binding aan de gemeente en socio-economische criteria. “In een volgende fase worden woonvormen voorzien die een oplossing bieden aan de stijgende zorgvraag van onze senioren. Het onderzoek naar de noodzaak aan assistentiewoningen en andere vormen van zorgwonen wordt hiervoor opgestart in samenwerking met het woonzorgcentrum van Kortenaken”, zegt burgemeester Stefaan Devos (CD&V).

Het voorliggende plan past binnen het algemene masterplan van Kortenaken-centrum. Er is veel groene ruimte voorzien in het te ontwikkelen gebied dat aansluit op het centrum langs de pastorijsite. Aan de randen van het binnengebied worden woonvormen voorzien gelijkaardig aan de bestaande bebouwingen rondom. Dit om een geleidelijke overgang te vormen en uit respect voor de eigenheid van de bestaande woningen in de Diestsestraat, Molenbergstraat en Dorpsplein.

“We hebben bij de voorstellen van de ontwikkelaar in dit project steeds ingezet op variatie van functies”, zegt Niels Willems (N-VA), schepen van Ruimtelijke Ordening en Wonen. “Hiermee willen we de leefbaarheid van zowel de site als het centrum van Kortenaken versterken. Het aantal sociale woningen hebben we beperkt tot het noodzakelijk aantal om niet te veel druk te leggen op de bestaande woonkern. Met deze ontwikkeling gaan we naar een totaal van 60 sociale huurwoningen. Een goede stap richting het bindend sociaal objectief van 76 woningen dat ons van hogerhand is opgelegd om te realiseren tegen 2025.”