Servisch gezin slachtoffer van homejacking Tom Van de Weyer

08 februari 2019

19u51 0 Kortenaken Een Servisch gezin in de Tiensestraat is vrijdagochtend het slachtoffer geworden van een homejacking. De ouders waren op terugreis van vakantie. Hun drie kinderen en een driejarig neefje die thuis waren, werden gekneveld, maar raakten niet gewond. De daders gingen aan de haal met een kapotte auto. Volgens de lokale politie zou het gaan om een afrekening.

Twee gemaskerde mannen vielen om 1 uur in de nacht het huis binnen. Op dat moment waren enkel de drie kinderen van het gezin thuis en een neefje van drie jaar. “De mannen gooiden ons tegen de grond en we werden met tape aan handen en voeten gekneveld. Ze schreeuwden in het Engels om goud en geld”, vertellen de kinderen. “We hoorden dat ze onder elkaar Servisch spraken.”

Razernij

De oudste dochter werd gedwongen haar ouders te bellen, die op vakantie waren in Servië. “Toen bleek dat we geen geld in huis hadden is één dader naar boven gegaan en heeft alle slaapkamers overhoop gehaald. De andere bedreigde ons intussen met een keukenmes. In hun razernij hebben ze een televisie stukgegooid. Ook onze gsm’s hebben ze stukgeslagen.”

Uiteindelijk zijn de mannen vertrokken met een Peugeot die op het erf stond voor reparatie. Ze hebben ook een kleine televisie meegenomen, enkele flessen sterkedrank en wat persoonlijke bezittingen van de kinderen. Die konden zichzelf na afloop bevrijden en liepen geen verwondingen op. Volgens de kinderen werd hun huis al enige tijd bespied door personen in een bestelwagen. De ouders van het gezin kwamen in de loop van vrijdagavond weer thuis.

“Het gaat om een gezin dat bij ons bekend is”, zegt Luc Liboton, korpschef van politiezone Hageland. “Waarschijnlijk gaat het om een wraakactie binnen het criminele milieu. Het onderzoek is overgedragen aan de federale politie.”